Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Rafael Nadal è ai quarti di finale

Rafael Nadal (ATP 2) ha conquistato il biglietto per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy con una vittoria senza problemi contro Jordan Thompson (61). Nel primo set il maiorchino ha strappato il servizio all’australiano per ben due volte dopo esserci andato vicino anche in entrata. Nella seconda frazione c’è stata solo una palla break, quella concessa dal 34enne mancino nel 12o gioco. Ma lo spagnolo ha rimediato all’unica occasione concessa al suo avversario nella partita, che era anche set point, per poi fare la differenza al tie-break vinto per 7 punti a 5.

Quarti di Finale

[6] Diego Schwartzman vs [3] Daniil Medvedev

[10] Milos Raonic vs Ugo Humbert

[1] Rafael Nadal vs [9] Pablo Carreno Busta

[4] Alexander Zverev OR Adrian Mannarino vs [12] Stan Wawrinka OR [5] Andrey Rublev

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – Ottavi di Finale

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Diego Schwartzman vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina



ATP Paris Diego Schwartzman [6] Diego Schwartzman [6] 6 6 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 1 1 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [16] Alex de Minaur vs [3] Daniil Medvedev



ATP Paris Alex de Minaur [16] Alex de Minaur [16] 7 2 2 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 5 6 6 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Marin Cilic vs Ugo Humbert



ATP Paris Marin Cilic Marin Cilic 3 7 3 Ugo Humbert Ugo Humbert 6 6 6 Vincitore: U. HUMBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Rafael Nadal vs Jordan Thompson



ATP Paris Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 7 Jordan Thompson Jordan Thompson 1 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 R. Nadal 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [4] Alexander Zverev vs Adrian Mannarino (non prima ore: 18:30)



ATP Paris Alexander Zverev [4] • Alexander Zverev [4] 40 7 2 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 ace 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

6. [12] Stan Wawrinka vs [5] Andrey Rublev



COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Austin Krajicek / Franko Skugor vs [7] John Peers / Michael Venus



ATP Paris Austin Krajicek / Franko Skugor Austin Krajicek / Franko Skugor 4 6 John Peers / Michael Venus [7] John Peers / Michael Venus [7] 6 7 Vincitori: PEERS / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Krajicek / Skugor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Krajicek / Skugor 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Krajicek / Skugor 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Krajicek / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Peers / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Krajicek / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Peers / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Krajicek / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Krajicek / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Peers / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Krajicek / Skugor 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Krajicek / Skugor 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Marcos Giron vs [10] Milos Raonic



ATP Paris Marcos Giron Marcos Giron 6 2 Milos Raonic [10] Milos Raonic [10] 7 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 ace 1*-5 1-6* ace 6-6 → 6-7 M. Giron 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Paris Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop 3 6 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] 6 7 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 df 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-2 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. [9] Pablo Carreno Busta vs [Q] Norbert Gombos



ATP Paris Pablo Carreno Busta [9] Pablo Carreno Busta [9] 7 6 Norbert Gombos Norbert Gombos 5 2 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 5-4 → 5-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 4-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Taylor Fritz / Casper Ruud



ATP Paris Wesley Koolhof / Nikola Mektic [6] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [6] 6 7 Taylor Fritz / Casper Ruud Taylor Fritz / Casper Ruud 4 6 Vincitori: KOOLHOF / MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Fritz / Ruud 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Fritz / Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-3 → 2-4 T. Fritz / Ruud 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz / Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 T. Fritz / Ruud 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz / Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Fritz / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz / Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz / Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz / Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Robert Farah / Horacio Zeballos vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz



ATP Paris Robert Farah / Horacio Zeballos [1] Robert Farah / Horacio Zeballos [1] 3 6 6 Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz 6 3 10 Vincitori: AUGER-ALIASSIME / HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-1 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 ace 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Farah / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Farah / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Farah / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Farah / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Farah / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Farah / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Farah / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Farah / Zeballos 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Farah / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Mate Pavic / Bruno Soares



ATP Paris Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 4 6 Mate Pavic / Bruno Soares [2] Mate Pavic / Bruno Soares [2] 6 7 Vincitori: PAVIC / SOARES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Pavic / Soares 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 3-4 M. Pavic / Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Jamie Murray / Neal Skupski