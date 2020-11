Matteo Berrettini ed il problema al piede sinistro

Matteo Berrettini soffre di un problema al piede sinistro e per questo motivo ieri sera non era al meglio nel match perso contro l’americano Marcos Giron nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro ha anche chiamato nel match di ieri il fisioterapista per farsi alleggerire il bendaggio al piede sinistro.

Stagione 2020 quindi finita per Matteo che non giocherà l’ultimo torneo ATP del 2020 a Sofia.