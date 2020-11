Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati del 04 Novembre

M15 Sharm El Sheikh 15000 – 1st Round

[1] Alessandro Bega vs Vladyslav Manafov 2 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare

Francesco Vilardo vs [2] Alexey Zakharov Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Heraklion 15000 – 1st Round

Aristotelis Thanos vs Francesco Forti ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Riccardo Balzerani vs Petros Tsitsipas Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Quinta Do Lago 15000 – 1st Round

Matteo Arnaldi vs Yann Wojcik Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

W15 Sharm El Sheikh 15000 – 1st Round

Federica Prati vs Anastasia Nefedova Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Heraklion 15000 – 1st Round

Dalila Spiteri vs Darja Vidmanova Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

W15 Lousada 15000 – 1st Round

[4] Lucia Bronzetti vs Tess Sugnaux Non prima delle 17:00



Il match deve ancora iniziare

Sara Gambogi vs Naima Karamoko ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Ortisei 15000 – 2nd Round

Aurora Zantedeschi vs [2] Stefania Rubini ore 09:30



Il match deve ancora iniziare

[1] Kathinka Von deichmann vs Chiara Girelli Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

[3] Bianca Turati vs Nuria Brancaccio Non prima delle 12:15



Il match deve ancora iniziare

[6] Angelica Moratelli vs Anastasia Kulikova Non prima delle 13:45



Il match deve ancora iniziare

[5] Kimberley Zimmermann vs Lisa Pigato ore 09:45



Il match deve ancora iniziare

Selena Janicijevic vs [8] Claudia Giovine Non prima delle 11:15



Il match deve ancora iniziare

Adriana Rajkovic vs [4] Federica Di sarra Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare