Da Parma: Il resoconto di giornata. Musetti avanti “Obiettivo? il titolo per congedarmi dai challenger”. Nardi supera Zeppieri in tre set (con il programma di domani)

Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Internazionali di Tennis Città di Parma. Sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi (sede del torneo organizzato da MEF Tennis Events, oltre al Tennis Club Parma), il talento di Carrara ha battuto il lucky loser Fabrizio Ornago, ripescato dopo il problema alla spalla che ha impedito a Filippo Baldi di scendere in campo. Un match insidioso vinto dal numero 124 del mondo con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 18 minuti di gioco.

Musetti al secondo turno – Al termine dell’incontro le riflessioni di Musetti: “Sono partito molto bene, concentrato, servendo nel mondo giusto. Nel secondo set sono calato, ma credo ci possa stare: è tanto che non gioco sul veloce, devo ritrovare le misure e gli automatismi per rendere al meglio su questa superficie”. L’infortunio al gomito che lo ha costretto al ritiro nella semifinale dell’ATP 250 di Santa Margherita di Pula sembra superato: “La fascia che porto al braccio serve solo a tenere caldo il gomito. Mi sento bene fisicamente, non ho più avvertito fastidio, spero di continuare così”. L’obiettivo è che quello di Parma sia l’ultimo Challenger della sua carriera: “Spero di iniziare a frequentare con continuità il circuito ATP. In questa stagione ho avuto la possibilità di farlo tre volte (Dubai, Roma e Santa Margherita di Pula, ndr), ho conquistato i primi successi nel circuito maggiore e ho affrontato grandissimi giocatori. Mi piacerebbe vincere qui il mio secondo titolo per congedarmi dal circuito Challenger”.

Bene Nardi e Marcora – A Luca Nardi lo scintillante derby Next-Gen contro Giulio Zeppieri. Il diciassettenne di Pesaro si è imposto con lo score di 7-5 5-7 6-4 dopo quasi 2 ore di battaglia: “Ho affrontato un avversario molto forte sul veloce, mi aspettavo una partita equilibrata. Ho fatto fatica in risposta, ma al terzo set sono rimasto solido e sono felice di averla portata a casa”. A Parma con lui c’è il nuovo coach Roberto Antonini: “Ci conosciamo da sempre, essendo della stessa città. In questi anni mi ha dato una mano le settimane che trascorrevo a casa: tra noi c’è un ottimo rapporto, penso che insieme potremo fare un bel lavoro”. In campo e fuori, le promesse del nostro tennis si stimolano a vicenda per crescere rapidamente: “Siamo tutti amici e facciamo gruppo, ma questo è uno sport individuale. È normale che ognuno sia concentrato sul proprio percorso, tuttavia non c’è dubbio che il clima di questi tornei ci renda tutto più facile”. Avanzano anche Roberto Marcora, lo sloveno Blaz Kavcic, il tedesco Cedrik-Marcel Stebe e i francesi Quentin Halys e Mathias Bourgue.

PalaRaschi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Gregoire Barrere vs [LL] Andrea Arnaboldi

2. [Q] Luca Vanni vs Mathias Bourgue (non prima ore: 13:00)

3. Quentin Halys vs Matteo Viola

4. [1] Romain Arneodo / Luca Margaroli vs Marco Bortolotti / Luca Vanni

TC Parma – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Blaz Kavcic vs Liam Broady

2. Frederico Ferreira Silva vs Constant Lestienne

3. Maxime Cressy / Maxime Janvier vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

4. [4] Gregoire Barrere / Albano Olivetti vs Lorenzo Bocchi / Fabrizio Ornago OR [WC] Luca Nardi / Giulio Zeppieri

I risultati di martedì 3 novembre

Primo turno

Blaz Kavcic b. J.J. Wolf 6-3 2-0 rit.

Luca Nardi b. Giulio Zeppieri 7-5 5-7 6-4

Cedrik-Marcel Stebe b. Andrea Pellegrino 3-6 6-4 6-4

Roberto Marcora b. Stefano Napolitano 6-3 6-4

Lorenzo Musetti b. Fabrizio Ornago 6-3 7-5

Quentin Halys b. Federico Gaio 6-7(5) 7-6(2) 6-4

Mathias Bourgue b. Holger Rune 7-6(5) 6-1