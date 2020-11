Masters 1000 Parigi Bercy: Corentin Moutet è positivo al Covid-19. Marin Cilic avanza al 3° turno

Corentin Moutet non potrà scendere in campo questa sera in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy contro il croato Marin Cilic. Il tennista transalpino, attuale n.75 del ranking ATP e vittorioso nella giornata di ieri sul “nostro” Salvatore Caruso in tre set, è infatti risultato positivo al Covid-19 nella mattinata di oggi: l’ATP, tramite una nota pubblicata sui propri canali, ha confermato il caso di contagio senza però specificare se il tennista sia sintomatico oppure no.