Masters 1000 Parigi Bercy: Buona la prima per Lorenzo Sonego

Continua il buon momento di forma di Lorenzo Sonego che è approdato al secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio all’esordio il kazako Alexander Bublik classe 1997 e n.49 ATP con il risultato di 61 64 in 59 minuti di partita

Al secondo turno Lorenzo Sonego sfiderà Alex De Minaur classe 1999 e n.25 ATP.

Primo set: Sull’1 pari l’azzurro annullava due pericolose palle break e poi nel gioco successivo metteva a segno il break a 30 con il kazako che commetteva un doppio fallo sulla palla break.

Sul 4 a 1 nuovo break di Sonego (a 30 con diversi errori gratuiti di Alexander) e poi nel gioco succesivo teneva a 15 il turno di battuta, piazzando anche un ace sul 15-0 e chiudendo così la frazione per 6 a 1.

Secondo set Lorenzo partiva male cedendo nel secondo gioco il servizio e andando sotto per 0 a 3.

Reazione dell’azzurro che proprio dallo 0 a 3 piazzava un parziale di 12 punti consecutivi e metteva a segno un break impattando sul 3 pari.

Sul 3 a 3 Bublik commeteva due doppi falli e andavo sotto per 0-40, Sonego alla seconda palla break a disposizione strappava la battuta all’avversario e si portava sul 4 a 3 e servizio.

Sul 5 a 4 l’azzurro senza problemi teneva a 0 il turno di battuta chiudendo la partita per 6 a 4.