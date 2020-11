Challenger Parma 2: Halys/Lamasine già in semifinale in doppio prima dell’inizio del torneo

Continuano i forfait al Challenger di Parma 2, in corso di svolgimento sui campi indoor del PalaRaschi e del TC Parma. A pochi minuti dalla notizia del ritiro di Filippo Baldi in singolare (sostituito nel main draw da Fabrizio Ornago, che sabato ha perso al primo turno delle qualificazioni), è arrivata un’altra ufficialità: nonostante il torneo di doppio non sia ancora formalmente cominciato, visto che le prime gare sono previste per il pomeriggio, Quentin Halys e Tristan Lamasine hanno già strappato il biglietto per le semifinali.

Dopo aver ricevuto un bye al primo turno in qualità di terza testa di serie, la coppia transalpina ha infatti vinto il suo incontro di quarti di finale senza dover scendere in campo contro Dmitry Popko e Liam Broady, che si sono ritirati dalla manifestazione dopo essersi imposti a loro volta per ritiro al primo round contro Kimmer Coppejans e Dimitar Kuzmanov. Adesso, dunque, per Halys e Lamasine ci sarà qualche giorno d’attesa prima di conoscere la coppia con cui si dovranno contendere l’accesso alla finale di specialità.