Attentati di Vienna: Nicolas Massu chiuso in un ristorante dopo la sparatoria

Ieri, nel centro di Vienna, c’è stata una sparatoria che ha portato ad una grande mobilitazione della polizia nei pressi di Schwedenplatz. La polizia ha esortato la popolazione a rimanere a casa e le persone nei ristoranti a restare li

Secondo la Reuters, il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer ha affermato che la sparatoria sembra sia di natura terroristica, effettuata da diverse persone e contro sei obiettivi nel centro della città. Un cordone di polizia ha immediatamente isolato l’intera area, ma diversi sospetti sono ancora a piede libero, riuscendo finora a sfuggire a quella che è stata descritta come una vera e propria “caccia all’uomo”.

La polizia di Vienna ha fatto un appello a non condividere i video che potrebbero essere stati fatti dai passanti al momento delle riprese, perché la condivisione metterebbe a rischio gli agenti coinvolti nell’operazione, così come la popolazione civile.

Tra le persone che hanno soggiornato nei vicini ristoranti c’era anche Nicolas Massu, ex campione olimpico e allenatore di Dominic Thiem. Il cileno è rimasto nella capitale austriaca per allenarsi con il numero tre al mondo, che si sta preparando per le finals ATP.

“Ciao ragazzi, sono nel centro di Vienna molto vicino all’attacco e siamo dentro ad un Ristorante e stiamo aspettando sperando di uscire il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi”.