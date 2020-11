Masters 1000 Parigi Bercy: Salvatore Caruso sconfitta con rammarico. Fuori anche Marco Cecchinato

Salvatore Caruso, lucky loser, esce di scena all’esordio nel torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro si è arreso al transalpino Corentin Moutet classe 1999 e n.75 del mondo con il risultato di 36 76 (2) 63 dopo 2 ore e 31 minuti di partita.

Da segnalare che Salvatore dopo aver vinto il primo set per 6 a 3, nella seconda frazione ha sprecato ben sette palle break, tra il primo e il quinto gioco e senza concedere nulla alla battuta nel corso del set si andava al tiebreak.

Nel tiebreak a sorpresa il transalpino prendeva il controllo dell’incontro e vinceva la frazione per 7 punti a 2.

Nel terzo e decisivo set Moutet si portava sul 4 a 1, con doppio break, l’azzurro recuperava uno dei due break, ma sul 3 a 5 cedeva per la terza volta nel set il turno di servizio uscendo di scena dalla manifestazione per 6 a 3.

ATP Paris Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 3 Corentin Moutet Corentin Moutet 3 7 6 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Fuori anche Marco Cecchinato battuto dallo slovacco Norbert Gombos classe 1990 e n.105 ATP con il punteggio di 62 76 (2) dopo 1 ora e 20 minuti di partita.

Da segnalare che Marco dopo aver perso piuttosto nettamente il primo set per 6 a 2, i break nel primo ed al settimo gioco, con nessuna palla break concessa dallo slovacco, nel secondo parziale Cecchinato recuperava un break nel quarto gioco.

Sul 5 pari l’azzurro, dallo 0-40 annullava ben quattro palle break, due anche con un ace e teneva la battuta, ma nel tiebreak l’azzurro dall’1 a 0 in suo favore perdeva ben sei punti consecutivi e poi poco dopo anche la partita per 7 punti a 2.