Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi del Day 1. Fuori anche Stefano Travaglia

Out anche Stefano Travaglia, n.74 della classifica mondiale, anch’egli passato attraverso le qualificazioni, battuto per 64 64, in poco più di un’ora e un quarto di gioco, dall’australiano Alex De Minaur, n.25 ATP, un paio di settimane fa finalista ad Anversa.

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – 1° Turno

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Marton Fucsovics vs [15] Borna Coric



ATP Paris Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 1 Borna Coric [15] Borna Coric [15] 7 6 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 B. Coric 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [LL] Salvatore Caruso vs [WC] Corentin Moutet



ATP Paris Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 3 Corentin Moutet Corentin Moutet 3 7 6 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Ugo Humbert vs Casper Ruud



ATP Paris Ugo Humbert Ugo Humbert 4 6 7 Casper Ruud Casper Ruud 6 2 6 Vincitore: U. HUMBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 df 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [14] Felix Auger-Aliassime vs Marin Cilic



ATP Paris Felix Auger-Aliassime [14] Felix Auger-Aliassime [14] 0 6 3 Marin Cilic Marin Cilic 6 3 6 Vincitore: M. CILIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-5 → 0-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

5. [9] Pablo Carreno Busta vs [WC] Hugo Gaston (non prima ore: 18:30)



ATP Paris Pablo Carreno Busta [9] • Pablo Carreno Busta [9] 30 0 Hugo Gaston Hugo Gaston 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 0-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

6. [Q] Alejandro Davidovich Fokina vs [11] Karen Khachanov



ATP Paris Alejandro Davidovich Fokina • Alejandro Davidovich Fokina 30 1 Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 30-15 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Feliciano Lopez



ATP Paris Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 1 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 7 6 Vincitore: F. LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 F. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Krajinovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 F. Lopez 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 ace 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 ace 6-6 → 6-7 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace ace 5-4 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Lopez 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Lopez 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Albert Ramos-Vinolas vs [Q] Marcos Giron



ATP Paris Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 3 6 1 Marcos Giron Marcos Giron 6 4 6 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-4 → 6-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Marco Cecchinato vs [Q] Norbert Gombos



ATP Paris Marco Cecchinato Marco Cecchinato 2 6 Norbert Gombos Norbert Gombos 6 7 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* ace 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

4. [16] Alex de Minaur vs [Q] Stefano Travaglia



ATP Paris Alex de Minaur [16] Alex de Minaur [16] 6 6 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 4 4 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [LL] Federico Coria vs [WC] Benjamin Bonzi



ATP Paris Federico Coria Federico Coria 2 1 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Vincitore: B. BONZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 F. Coria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Coria 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hubert Hurkacz vs [LL] Radu Albot



ATP Paris Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 5 7 4 Radu Albot Radu Albot 7 6 6 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 5-3 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Albot 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Albot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 2-2 → 3-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Jordan Thompson vs [Q] Federico Delbonis



ATP Paris Jordan Thompson Jordan Thompson 6 6 Federico Delbonis Federico Delbonis 2 3 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Nikoloz Basilashvili vs Jan-Lennard Struff



ATP Paris Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 4 2 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Alt] Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs Rohan Bopanna / Oliver Marach (non prima ore: 15:00)



ATP Paris Nikola Cacic / Dusan Lajovic Nikola Cacic / Dusan Lajovic 5 6 Rohan Bopanna / Oliver Marach Rohan Bopanna / Oliver Marach 7 7 Vincitori: BOPANNA / MARACH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 N. Cacic / Lajovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Marach 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 4-5 N. Cacic / Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-2 → 1-2 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-6 → 5-7 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Marach 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 4-4 → 4-5 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Cacic / Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

5. Alternate / Jean-Julien Rojer vs Kevin Krawietz / Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare