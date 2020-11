Le dichiarazioni di Andrey Rublev e Lorenzo Sonego da Vienna (con i video delle finali di Vienna e Nur Surtan)

Lorenzo Sonego : “Congratulazioni Andrey, hai vinto cinque titoli in questa stagione, sei straordinario. E’ stato il miglior torneo dell’anno per me, culminato in una finale emozionante e di alto livello: mi piace Vienna e devo ringraziare tutti voi. Così come un sentito grazie va il mio coach e alla mia squadra, e a tutti coloro che mi sostengono da casa: vi voglio bene”.

Andrey Rublev : “Devo fare le mie congratulazioni a Sonego, ci eravamo affrontati quattro anni fa e la tua crescita è davvero impressionante. Oggi il risultato è stato dalla mia parte ma sono sicuro che in futuro daremo vita ad altre battaglie in contesti prestigiosi e riuscirai anche a battermi. Questo titolo ha un significato speciale per me, perché sono legato a Vienna, considerando che mia nonna era austriaca. E in questo momento così particolare organizzare un evento del genere non è per nulla scontato, noi giocatori siamo davvero riconoscenti agli organizzatori e a tutti coloro che consentono questo”.