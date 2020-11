Alcuni numeri e record dell’impresa di Sonego a Vienna

Sonego segna alcuni record personali e non solo

Lorenzo Sonego non solo ha raggiunto a Vienna il grandissimo risultato di una finale in un ATP 500, ma ha sta segnando alcuni record personali davvero importanti. Eccone alcuni.

Best ranking n.32 (in caso di sconfitta, se vince entrerà nei primi 30 del mondo)

Nei suoi match nel main draw, finora ha avuto questo straordinario rendimento col servizio e sulle palle break:

Game di battuta vinti: 37 su 39

Palle break salvate: 13 su 15

Palle break convertite: 11 su 17

Col successo su Djokovic di ieri, è diventato il 6° tennista italiano a sconfiggere il n.1 del ranking ATP (nel momento dell’incontro). Ecco gli altri:

Corrado Barazzutti (Nastase 3-6 7-6 6-1 a Monaco 1974)

Adriano Panatta (Connors 4-6 6-3 7-5 a Stoccolma 1975)

Adriano Panatta (Connors 6-1 7- 5 a Houston 1977)

Gianluca Pozzi (Agassi 4-6 3-2 rit. a Londra Queen’s 2000)

Filippo Volandri (Federer 6-2 6-4 a Roma Masters 1000 2007)

Fabio Fognini (Murray 6-2 6-4 Roma Masters 1000 2017)

Sonego è il secondo Lucky Loser a raggiungere la finale di Vienna (il primo è stato Haider Maurer nel 2010), e 17esimo in assoluto a disputare una finale ATP dal 1990. E’ inoltre il primo Lucky Loser a sconfiggere Djokovic (ne aveva sconfitti finora 12 su 12 in carriera); è il primo LL a sconfiggere il n.1 del ranking dal 2017 (Jordan Thompson b. Murray in 1°t Queens).

Lorenzo è il primo azzurro a disputare la finale di un ATP 500 sul cemento da quella di Andrea Gaudenzi a Dubai nel 1995.

Marco Mazzoni