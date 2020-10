Thiem, Garin e Verdasco danno forfait stamane a Bercy. Poi arriva anche Dimitrov. Ci saranno 4 lucky loser almeno

Il Tabellone principale del torneo di Parigi Bercy è già noto, l’ultimo Masters 1000 della stagione e ci saranno diverse importanti assenze.

Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem (che ha dato forfait ad entry list chiuse) sono i grandi nomi che mancano, in un torneo che ha come principale candidato al titolo Rafa Nadal. Anche Fernando Verdasco e Cristian Garin hanno dato forfait all’ultimo minuto.

Nel pomeriggio è arrivato anche il forfait di Dimitrov per un problema al piede.

Eppure, nonostante i forfait, il tabellone presenta ancora diversi duelli molto interessanti. Il torneo, ricordiamo, si giocherà a porte chiuse.