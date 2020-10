Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Tre azzurri al turno finale. Ok Caruso, Mager e Travaglia che si sfideranno al turno decisivo

TDQ

1. [2] Laslo Djerevs [11] Marcos Giron2. [1] Marton Fucsovicsvs [9] Vasek Pospisil3. [7] Marco Cecchinatovs [12] Federico Coria(non prima ore: 14:00)4. [5] Stefano Travagliavs [14] Gianluca Mager(non prima ore: 15:00)

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Norbert Gombos vs [10] Radu Albot

2. [6] Federico Delbonis vs [13] Yannick Hanfmann

3. [3] Alejandro Davidovich Fokina vs [8] Salvatore Caruso

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – 1° Turno Quali

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Laslo Djere vs [WC] Antoine Cornut-Chauvinc



ATP Paris Laslo Djere [2] Laslo Djere [2] 6 6 Antoine Cornut-Chauvinc Antoine Cornut-Chauvinc 4 2 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Cornut-Chauvinc 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Cornut-Chauvinc 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Cornut-Chauvinc 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Cornut-Chauvinc 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Cornut-Chauvinc 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Cornut-Chauvinc 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Pablo Cuevas vs Norbert Gombos



ATP Paris Pablo Cuevas [4] Pablo Cuevas [4] 4 4 Norbert Gombos Norbert Gombos 6 6 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cuevas 0-15 0-40 3-3 → 3-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Marton Fucsovics vs [WC] Arthur Cazaux



ATP Paris Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 6 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 3 1 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [6] Federico Delbonis vs Andrej Martin



ATP Paris Federico Delbonis [6] Federico Delbonis [6] 7 3 7 Andrej Martin Andrej Martin 6 6 6 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Delbonis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Delbonis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Martin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Martin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Martin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Delbonis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

5. [3] Alejandro Davidovich Fokina vs Paolo Lorenzi (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Alejandro Davidovich Fokina [3] Alejandro Davidovich Fokina [3] 6 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 1 1 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

6. [WC] Arthur Rinderknech vs [12] Federico Coria



ATP Paris Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 6 3 Federico Coria [12] Federico Coria [12] 6 3 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Coria 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 F. Coria 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

7. [5] Stefano Travaglia vs Pedro Sousa



ATP Paris Stefano Travaglia [5] Stefano Travaglia [5] 6 4 7 Pedro Sousa Pedro Sousa 3 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 P. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Sousa 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

ATP Paris Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 1 Marcos Giron [11] Marcos Giron [11] 6 6 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-5 → 1-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

1. Roberto Carballes Baenavs [11] Marcos Giron

2. Alessandro Giannessi vs [10] Radu Albot



ATP Paris Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 5 4 Radu Albot [10] Radu Albot [10] 7 6 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Albot 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Albot 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Elliot Benchetrit vs [9] Vasek Pospisil



ATP Paris Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 0 1 Vasek Pospisil [9] Vasek Pospisil [9] 6 6 Vincitore: V. POSPISIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 E. Benchetrit 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 V. Pospisil 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Benchetrit 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 0-5 → 0-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 E. Benchetrit 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-2 → 0-3 E. Benchetrit 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Bernabe Zapata Miralles vs [13] Yannick Hanfmann



ATP Paris Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 4 1 Yannick Hanfmann [13] Yannick Hanfmann [13] 6 6 Vincitore: Y. HANFMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Zapata Miralles 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Marc Polmans vs [8] Salvatore Caruso (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Marc Polmans Marc Polmans 6 4 6 Salvatore Caruso [8] Salvatore Caruso [8] 3 6 7 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 15-40 4-5 → 5-5 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Polmans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

6. [7] Marco Cecchinato vs Jason Jung



ATP Paris Marco Cecchinato [7] Marco Cecchinato [7] 6 6 Jason Jung Jason Jung 3 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Jung 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Jung 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 J. Jung 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

7. Daniel Elahi Galan vs [14] Gianluca Mager