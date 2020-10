Lorenzo Sonego dopo la vittoria su Novak Djokovic: ” questa è stata la partita più importante della mia vita” (Video)

Lorenzo Sonego “Il mio inglese non è molto buono, ma posso dire che questa è stata la partita più importante della mia vita. Djokovic è il migliore giocatore del mondo, che altro dire. In questo torneo mi sto trovando benissimo: mi piacciono le condizioni di gioco che ci sono qui. E’ straordinario non trovo le parole. Quando ho realizzato che potevo battere il numero uno? Non lo so, so solo che ho giocato il miglior match della mia carriera”.