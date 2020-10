Challenger Amburgo: riscontrato un caso di positività al Covid-19. Zielinski escluso dal doppio

Nella giornata di ieri è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 tra i giocatori attualmente impegnati nel torneo Challenger di Amburgo: il tennista in questione è il doppista Jan Zielinski, classe 1996 e n.216 del ranking mondiale di specialità.

Gli organizzatori, dopo aver avviato tutte le procedure necessarie per scongiurare ulteriori contagi, non hanno potuto far altro che sancire la sconfitta a tavolino della coppia Zielinski/Goransson, che si era spinta sino alle semifinali del torneo tedesco grazie al successo in tre set su Doumbia/Reboul al primo turno e alla successiva affermazione, per ritiro, su Gaston/Rinderknech (quest’ultimo ha accusato un problema ad un piede prima di scendere in campo). Majchrzak e Huesler, che avrebbero dovuto affrontare Zielinski e Goransson in semifinale, approdano dunque all’ultimo atto della manifestazione senza giocare.