Molti cambiamenti alle Finals ATP: meno soldi, hotel davanti alla O2 Arena e nessun giudice di linea in campo

Le Finals ATP di Londra, un torneo che vedrà la partecipazione degli otto migliori giocatori di singolare e delle otto migliori coppie di doppio del mondo, avrà dei grandi cambiamenti per i tennisti dopo la bolla creata dall’organizzazione a causa del coronavirus. L’evento inizierà il 15 novembre a Londra, presso la O2 Arena, e la finale è in programma il prossimo 22 novembre.

Il primo cambiamento è relativo all’hotel, che si troverà di fronte alla O2 Arena, con gli atleti che potranno anche camminare a piedi fino alla sede. Ai vecchi tempi, l’hotel era incollato al famoso London Eye e il trasporto era sempre in barca lungo il Tamigi. All’interno della O2 Arena i tennisti avranno due campi a disposizione per l’allenamento e il complesso del Queen’s Club non potrà essere utilizzato.

Anche l’impatto finanziario è diminuito: il campione del torneo se fosse rimasto imbattuto lo scorso anno avrebbe guadagnato quasi 2,9 milioni di dollari e quest’anno invece incasserà meno di 1,6 milioni. Il gettone di partecipazione passerà da 215.000 a 153.000 dollari.

I giudici di linea poi saranno sostituiti da occhio di falco, come sta accadendo questa settimana a Vienna.