ATP Finals 2020: sono quattro le coppie già qualificate per il torneo di doppio

Sono quattro le coppie già certe di partecipare alle ATP Finals 2020 nella specialità del doppio: hanno strappato, con qualche settimana d’anticipo, il pass per il Master di fine anno Rajeev Ram/Joe Salisbury (vincitori degli Australian Open e semifinalisti agli US Open), Kevin Krawietz/Andreas Mies (vincitori del Roland Garros), Mate Pavic/Bruno Soares (vincitori agli US Open e successivamente finalisti a Parigi) e Marcel Granollers/Horacio Zeballos (capaci di trionfare agli Internazionali BNL d’Italia nello scorso mese di settembre).

Wesley Koolhof e Nikola Mektic, quinti nella Race, sono ormai ad un passo dalla qualificazione così come l’australiano John Peers e Michael Venus. C’è decisamente più lotta, invece, per chiudere in settima e ottava posizione: al momento sono in vantaggio Murray/Skupski e Melzer/Roger-Vasselin, ma dalle retrovie scalpitano Purcell/Saville e Kubot/Melo.

COPPIE QUALIFICATE – ATP FINALS

Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR)

Kevin Krawietz (GER)/Andreas Mies (GER)

Mate Pavic (CRO)/Bruno Soares (BRA)

Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)

IN CORSA PER LA QUALIFICAZIONE

5. Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO) 2.145

6. John Peers (AUS)/Michael Venus (NZL) 2.060

7. Jamie Murray (GBR)/Neal Skupski (GBR) 1.680 – ATP 500 VIENNA SF

8. Jurgen Melzer (AUT)/Edouard Roger-Vasselin (FRA) 1.670 – ATP 500 VIENNA QF

9. Max Purcell (AUS)/Luke Saville (AUS) 1.605 – ATP 250 NUR-SULTAN SF

10. Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA) 1.370 – ATP 500 VIENNA QF

11. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) 1.350

12. Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK) 1.140