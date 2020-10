Esclusiva LiveTennis, Joanna Garland show in Egitto: “Sogno gli Slam. Nel resort anche turisti, ma mi sento al sicuro”

Da due settimane a questa parte, nel circuito ITF si sta facendo largo Joanna Garland, giocatrice classe 2001, originaria di Taipei, che attualmente occupa la posizione numero 596 della classifica WTA in singolare (a partire da lunedì salirà fino a portarsi a ridosso delle prime 550 tenniste del mondo, andando così a migliorare il best ranking di n.580 fatto registrare nel dicembre dello scorso anno).

Impegnata da inizio ottobre in Egitto, nei “tradizionali” tornei da $15.000 di montepremi che si svolgono all’interno di un resort di assoluto prestigio a Sharm El-Sheikh, nel weekend ha conquistato il suo primo titolo in carriera nel circuito professionistico, sconfiggendo in finale la britannica Katie Boulter con la quale, come uno scherzo del destino, si è ritrovata a giocare anche al primo turno del torneo successivo (altra vittoria, ma questa volta per ritiro dell’avversaria nelle fasi finali della frazione d’apertura). La settimana precedente, Garland aveva già avuto modo di far intravedere il suo ottimo stato di forma raggiungendo la finalissima dopo quattro vittorie senza perdere alcun set: all’atto finale, però, nulla ha potuto al cospetto della padrona di casa Sandra Samir per 6-4 6-2.

In esclusiva ai microfoni di LiveTennis, a cui si era già confidata in passato nel corso di diverse tappe italiane del circuito Juniores, Joanna Garland ha dichiarato: “Sono felicissima per queste settimane che sto trascorrendo in Egitto. Sono venuta qui a Sharm con l’obiettivo di dare il 100% ad ogni partita e negli ultimi due tornei sono riuscita a dare il meglio di me stessa vincendo nove match su dieci. Il mio obiettivo a lungo termine è quello di scalare la classifica per poter giocare i tornei dello Slam: entrare nel tabellone principale di un Major sarebbe un sogno“.

Stare fermi ai box per diversi mesi a causa del lockdown, senza tornei e di conseguenza senza alcun guadagno, quanto ha penalizzato i giocatori e le giocatrici che militano al di fuori degli eventi ATP o WTA? “Il lockdown non è stata una cosa così negativa perché almeno abbiamo avuto la possibilità di riposarci più a lungo del solito, ricaricare le batterie e lavorare su aspetti che durante la stagione regolare spesso vengono trascurati. Adesso non è affatto semplice giocare tornei perché in alcuni Paesi è necessario affrontare un periodo di quarantena al momento dell’arrivo: se adesso volessi andare in Tunisia, ad esempio, dovrei isolarmi per due settimane prima di partecipare ad un torneo. La situazione è complicata, ogni Paese ha le sue regole e organizzarsi a lungo termine è praticamente impossibile“.

A differenza di quanto accade nei tornei del circuito maggiore, dove tutti gli addetti ai lavori vengono costantemente controllati attraverso tamponi e test-sierologici prima e durante lo svolgimento della manifestazione, negli eventi ITF, come prevedibile, ciò non avviene: “Prima di arrivare in Egitto ho dovuto fare un tampone e, una volta confermata la mia negatività, mi è bastato presentare il certificato per essere ammessa nel Paese e successivamente al torneo. Mi sento abbastanza sicura anche se all’interno del resort c’è qualche turista: il supervisor, assieme agli organizzatori, sta facendo un lavoro enorme per garantire la massima sicurezza a tutti i giocatori in campo. Ci invitano costantemente ad indossare la mascherina e a mantenere le distanze“.

Diverse tenniste si sono lamentate dei pochi tornei femminili in calendario, mentre agli uomini è concessa una varietà decisamente maggiore di eventi a cui poter partecipare: “Non ci sono molti tornei ed è assolutamente vero, però non ha alcun senso prendersela con l’ITF perché non è un problema loro. Sebbene non sia facile spostarsi da una nazione all’altra viste le numerose restrizioni in vigore, al momento dovremmo essere tutte contente perché il tour sta andando avanti con regolarità“.