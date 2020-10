Le Baleari chiudono e Rafael Nadal parte prima per Parigi

Il governo regionale delle Isole Baleari ha annunciato questo martedì un nuovo confinamento a Manacor, la terra dove è nato Rafael Nadal, vive (e ha la sua accademia). Il 34enne spagnolo, che durante il fine settimana ha gareggiato (e molto bene arrivando sesto) in un torneo di golf, non potrà allenarsi nelle condizioni desiderate nella sua terra natale e ha deciso di andare prima a Parigi, dove la prossima settimana giocherà il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Poco più di due settimane dopo aver vinto il torneo del Roland Garros nella capitale francese per la tredicesima volta, Nadal torna a Parigi questa sera e si allenerà per la prima volta a Bercy questo giovedì, iniziando la sua preparazione per il tentativo di vincere uno dei pochi grandi tornei che non ha mai vinto nella sua carriera.

Parigi rischia anche di andare in lockdown a causa dell’escalation di nuovi casi di covid-19, ma il governo francese ha salvaguardato tutti gli eventi internazionali, anche se si disputeranno a porte chiuse.