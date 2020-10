ATP Vienna e Nur-Sultan: Il programma completo di Mercoledì’ 28 Ottobre

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Daniel Evans / Oliver Marach

2. [LL] Jason Jung vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)

3. [3] Stefanos Tsitsipas vs Jan-Lennard Struff

4. [1/WC] Novak Djokovic vs Borna Coric (non prima ore: 17:30)

5. Pablo Carreno Busta vs [PR] Kevin Anderson

Next Gen Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Raven Klaasen / Jean-Julien Rojer

2. Casper Ruud vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)

3. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Vasek Pospisil

4. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs John Peers / Michael Venus

5. Robert Farah / Fabrice Martin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev OR [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

ATP 250 Nur-Sultan

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Frances Tiafoe vs [2] Miomir Kecmanovic

2. Fernando Verdasco vs [4] John Millman (non prima ore: 08:30)

3. Federico Delbonis vs Mikhail Kukushkin

4. [PR] Mackenzie McDonald vs [6] Alexander Bublik (non prima ore: 13:00)

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Tommy Paul vs Radu Albot

2. Jiri Vesely vs Egor Gerasimov

3. Luke Bambridge / Divij Sharan vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

4. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Dominic Inglot / Aisam-Ul-Haq Qureshi

5. Nikola Cacic / Marcelo Demoliner vs Sander Arends / Artem Sitak