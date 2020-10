Stagione finita per Gael Monfils. Il francese salterà Parigi-Bercy e tornerà nel 2021

Stagione finita per Gael Monfils: il tennista transalpino risulta ancora formalmente iscritto al Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma la prossima settimana, ma come da lui stesso annunciato a breve ufficializzerà il ritiro togliendosi dall’entry list dell’ultimo grande appuntamento della stagione ATP prima delle Finals di Londra. “Non giocherò a Parigi, la mia stagione termina qui: ho bisogno di riposare un po’, tornerò in campo a metà novembre per preparare il 2021 e farmi trovare pronto in occasione degli Australian Open“, ha commentato l’attuale numero 11 della classifica mondiale, che nella giornata di ieri si è ritirato al primo turno del torneo di Vienna durante la sfida con lo spagnolo Carreno Busta (l’iberico conduceva per 6-1 2-0).

Il Coronavirus ha “tagliato le gambe” a Monfils, che ad inizio stagione aveva vinto due titoli a Montpellier e Rotterdam oltre a centrare le semifinali a Dubai, torneo nel quale è andato ad un passo dall’eliminare Novak Djokovic. Dopo il lockdown, nel curriculum del tennista francese si sono infatti registrate solo sconfitte all’esordio a Roma, Amburgo, Parigi (Roland Garros) e Vienna.