Ugo Humbert vince il secondo titolo del 2020 e in carriera. Il francese vince il torneo ATP 250 di Anversa (con il video della finale)

Ugo Humbert, 22enne francese che occupa la 38esima posizione nel ranking mondiale sta vivendo – di gran lunga – la migliore stagione della sua carriera (prima e dopo lo stop pandemico), ha vinto questa domenica il suo secondo titolo ATP , nove mesi dopo il primo, ad Auckland, nella prima settimana di questa strana stagione.

Il giovane francese, che dopo un’ottima stagione sulla terra battuta (ottavi di finale a Roma e ‘quarti’ ad Amburgo) è rimasto deluso per la sconfitta al primo turno al Roland Garros, si è subito ripreso ed ha vinto il torneo di Anversa, battendo in finale il suo quasi coeataneo australiano Alex De Minaur – 21 anni e 29 ° ATP pe 6-1 e 7-6 (4), in 1h38 e con una grande prestazione. Il francese è il sesto tennista a vincere almeno due titoli nel 2020, dopo Novak Djokovic (4), Andrey Rublev (4), Gael Monfils (2), Cristian Garín (2) e Rafael Nadal (2).