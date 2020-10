Novak Djokovic ed il ranking: “Spero di battere il record di Federer a marzo”

Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha parlato da Vienna della conferma del nuovo metodo di ranking anche per i primi due mesi del 2021. A gennaio e febbraio, la classifica ATP seguirà le stesse regole della seconda metà del 2020, con i giocatori che non perderanno alcun punto, ma si sommerrano solo se faranno meglio nei tornei disputati l’anno precedente.

Il leader del ranking ATP vede così le sue possibilità di rimanere in cima alla classifica per molti mesi a venire – non rischia così di perdere i molti punti che avrebbe difeso in Australia se le cose non fossero andate bene per lui – e non fa mistero del fatto che il nuovo sistema lo soddisfa. “Per me, personalmente, è eccellente. Avevo molti punti da difendere in Australia. Ma è lo stesso per tutti i giocatori. Spero di raggiungere il record di Federer a marzo e di fare la storia, ma non si sa mai cosa potrà succedere, il tennis è imprevedibile”.

Djokovic è a Vienna per giocare l’ATP 500 austriaco e affronta il suo connazionale e amico Filip Krajinovic al primo turno, con il quale si è allenato tutta la settimana a Belgrado. “Scherzavamo sul fatto che avremmo potuto giocare l’uno contro l’altro, ma le probabilità erano basse. Ma eccoci qui…”