Alexander Zverev su Jannik Sinner: ” Sinner ha un talento incredibile e penso che presto sarà tra i primi dieci del mondo”

Il tennista tedesco Alexander Zverev è comparso davanti ai media in conferenza stampa per analizzare quali fossero le sue sensazioni dopo la vittoria di ieri contro Jannik Sinner, in una delle partite più belle del torneo: “Ho giocato contro un giocatore che era già riuscito a battermi al Roland Garros. Ci ho pensato molto per tutta la partita ed ero teso perché volevo vincere. Sinner ha un talento incredibile e penso che presto sarà tra i primi dieci del mondo. Prossimamente potrà dire la sua nei migliori tornei del circuito.”