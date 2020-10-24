ATP Cologne 2 250 | Indoor | e325.610 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP Nur-Sultan: Il Tabellone di Quali. Il tedesco Hanfmann è la testa di serie n.1
24/10/2020 17:06 1 commento
ATP Nur-Sultan 250 | Indoor | $273.345
(1) Hanfmann, Yannick vs Broady, Liam
(WC) Nedovyesov, Aleksandr vs (6) Dzumhur, Damir
(2) Ruusuvuori, Emil vs Purcell, Max
Troicki, Viktor vs (8) Donskoy, Evgeny
(3) Sugita, Yuichi vs Safwat, Mohamed
(WC) Yevseyev, Denis vs (7) Polmans, Marc
(4) Popyrin, Alexei vs Istomin, Denis
Gulbis, Ernests vs (5) Karatsev, Aslan
TAG: ATP Nur Sultan, ATP Nur Sultan 2020
1 commento
Nur-Sultan Q
DZUMHUR
RUUSUVUORI
SUGITA
ISTOMIN