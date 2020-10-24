Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP Nur-Sultan: Il Tabellone di Quali. Il tedesco Hanfmann è la testa di serie n.1

24/10/2020 17:06 1 commento
Yannick Hanfmann nella foto - Foto Marta Magni
Yannick Hanfmann nella foto - Foto Marta Magni

KAZ ATP Nur-Sultan 250 | Indoor | $273.345
(1) Hanfmann, Yannick GER vs Broady, Liam GBR
(WC) Nedovyesov, Aleksandr KAZ vs (6) Dzumhur, Damir BIH

(2) Ruusuvuori, Emil FIN vs Purcell, Max AUS
Troicki, Viktor SRB vs (8) Donskoy, Evgeny RUS

(3) Sugita, Yuichi JPN vs Safwat, Mohamed EGY
(WC) Yevseyev, Denis KAZ vs (7) Polmans, Marc AUS

(4) Popyrin, Alexei AUS vs Istomin, Denis UZB
Gulbis, Ernests LAT vs (5) Karatsev, Aslan RUS

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1 commento

Antony (Guest) 24-10-2020 18:39

Nur-Sultan Q

DZUMHUR
RUUSUVUORI
SUGITA
ISTOMIN

 1
Replica | Quota | 0
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