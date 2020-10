Jannik Sinner dopo la vittoria contro Simon: “ho dovuto cambiare qualcosa nel mio gioco, e alla fine ho trovato una soluzione”

Jannik Sinner ha rilasciato una dichiarazione dopo la vittoria contro Gilles Simon nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Colonia 2.

“Lui è un giocatore molto solido, non sbaglia niente. Io ho cercato di forzare un po’ troppo le soluzioni. Ero sotto 6-0 2-0 nel terzo, ho dovuto cambiare qualcosa nel mio gioco, sono felice perché alla fine ho trovato una soluzione. Ho cercato di mettere la palla in campo, non sapevo bene cosa fare, cercavo di giocare di più di dritto. Ha giocato meglio di me nel secondo set, meritava di vincerlo. Quando perdi così tanti game esterni logicamente la tua frustrazione“.