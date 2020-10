Khachanov “perde la testa” con l’arbitro dopo una chiamata (Video)

Il quarto di finale del torneo di Anversa tra Karen Khachanov e Daniel Evans si è concluso con la vittoria di Daniel Evans ed è stato caratterizzato da una grande polemica.

La polemica è legata a un punto di questo incontro sul 4 a 2 in favore del russo nel primo set: Karen Khachanov ha chiaramente tirato il diritto in campo ma inspiegabilmente il Giudice di Sedia ha chiamato la palla fuori. A Karen non è piaciuta la cosa e ha reagito:

“Ma sei fuori ?! Perché chiami la palla quando hai dei giudici di linea? Oggi, dopo l’incontro, vedremo questa cosa insieme, va bene ?? ” ha detto il russo Bisibilmente infastidito.

Guardate il punto e traete le vostre conclusioni.

Poi Khachanov nervosissimo dopo la chiamata avvenuta nel primo set, sul 7 pari ha perso la pazienza per un diritto di Evans chiamato buono ma per lui era fuori.

La partita punto per punto



ATP Antwerp Daniel Evans Daniel Evans 3 7 6 Karen Khachanov [3] Karen Khachanov [3] 6 6 4 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Evans 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

L’errore arbitrale nel primo set

