Novak Djokovic praticamente sicuro di chiudere l’anno al n.1 del mondo. Solo un “miracolo” può impedirlo

La notizia che Rafael Nadal non giocherà l’ATP 500 di Vienna ma solo il Masters 1000 di Parigi Bercy e le Finals ATP ha portato con sé una conferma quasi assoluta che Novak Djokovic, numero uno al mondo, continuerà in questa posizione almeno fino alla fine del 2020.

Il 33enne Djokovic chiuderà la stagione da leader ATP per la sesta volta in carriera, eguagliando il record stabilito dall’americano Pete Sampras e superando i record (5) dei rivali contemporanei Roger Federer e Rafael Nadal.

Nadal è proprio l’unico giocatore con la possibilità “solo” matematica di impedire a Djokovic di finire l’anno in vetta, ma le sue possibilità sono molto remote. Cosa dovrebbe succedere perché Nadal finisca in cima alla classifica nel 2020 (come è accaduto nel 2019)?

– Nadal avrà bisogno di vincere il Masters 1000 di Parigi Bercy e le Finals ATP senza perdere un incontro.

– Djokovic dovrebbe perdere prima delle semifinali di Vienna e tutti (!) i suoi incontri a Londra.