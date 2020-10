Diego Schwartzman: “Ho smesso di parlare con Medvedev e non mi alleno più con lui”.

Diego Schwartzman, 28 anni che questo mese ha debuttato nella top 10 mondiale dopo un’indimenticabile stagione 2020, è uno dei tennisti più apprezzati dai suoi compagni nel circuito ma non da tutti. L’argentino ha avuto una situazione controversa nella ATP Cup, contro il russo Daniil Medvedev, e non ha dimenticato quello che è successo. A proposito, è l’unico giocatore con cui non parla.

“Ho smesso di parlare con Medvedev. Non lo saluto più. Ho avuto un buon rapporto con lui prima della partita del gennaio scorso. Ci sono momenti in competizione in cui capitano delle cose, anche, gravi, ma poi si chiede scusa. Il sangue ti va alla testa per la partita, ma chiunque fa quello che ha fatto a me non viene preso più in considerazione. Non mi alleno più con lui e non gli parlo nemmeno. Ha esultato ai miei errori e i miei doppi falli in faccia e verso la panchina dell’ Argentina. E’ l’equivalente di segnare un gol nel calcio e festeggiare con i tifosi avversari. Non mi è piaciuta la cosa. Safin, il capitano russo, si è scusato con me alla fine della partita e mi disse che era pazzo”, ha detto l’argentino a ESPN.