Il vincitore del Masters 1000 di Parigi Bercy guadagnerà il 70% in meno rispetto al 2019

Il Covid-19 sta cambiando completamente il mondo che conosciamo e il tennis non fa eccezione, nemmeno nei principali tornei del circuito.

Parliamo in particolare del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy, che è l’esempio più recente di questi cambiamenti. Infatti il vincitore dell’edizione 2020 otterrà come montepremi il 70% in meno rispetto all’anno scorso.

Mentre nel 2019 il campione ha preso un assegno di quasi 1 milione di euro, quest’anno sarà di poco più di 300.000 euro. D’altra parte, va notato che dal primo turno della fase di qualificazione agli ottavi del tabellone principale, i tennisti guadagneranno di più rispetto al 2019.

Parigi Bercy 2020 – Singolare

V: 301.975

F: 200.000

SF: 133.000

QF: 100.000

OTT: 69.000

2T: 39.120

1T: 22.275

TDQ: 10.865

1TQ: 6.160

Parigi Bercy 2020 – Doppio

V: 108.020

F: 90.000

SF: 64.000

QF: 41.830

2T: 21.870

1T: 11.550

Parigi Bercy 2019 – Singolare

V: 995.720

F: 503.730

SF: 259.730

QF: 133.985

OTT: 67.025

2T: 35.285

1T: 19.800

TDQ: 7.445

1TQ: 3.725

Parigi Bercy 2019 – Doppio

V: 284.860

F: 139.020

SF: 69.680

QF: 35.510

2T: 18.730

1T: 10.020