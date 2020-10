Il Masters 1000 di Parigi Bercy si disputerà senza pubblico e con i giocatori che alloggeranno nello stesso Hotel (con le entry list Md e Qualificazioni)

Il Masters 1000 di Parigi Bercy, l’ultimo torneo della stagione di questa categoria e l’evento più importante del circuito maschile, prima delle ATP Finals.

La manifestazione si giocherà a porte chiuse, contrariamente a quanto inizialmente annunciato dalla Federazione Francese di Tennis.

Gli organizzatori del torneo inizialmente avevano assicurando che ogni giorno ci sarebbero stati 1000 spettatori – come per il Roland Garros – ma i documenti inviati ai giocatori questo lunedì indicano che non ci sarà pubblico dopo che il governo francese ha decretato un coprifuoco nazionale per le 21.00.

I giocatori alloggeranno tutti nello stesso hotel del Roland Garros, vicino alla Torre Eiffel, e si consiglia di non spostarsi se non per allenarsi o disputare le partite.

(Clicca per vedere l'entry list) Paris (ATP) Inizio torneo: 02/11/2020 | Ultimo agg.: 19/10/2020 19:32 Main Draw (cut off: 45 - Data entry list: 19/10/20 - Special Exempts: 0/0)

