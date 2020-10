Andrey Rublev senza dubbi: “Rafael Nadal è il miglior sportivo della storia”

Il tennista russo Andrey Rublev ha vinto il suo quarto titolo del 2020 questa domenica, vincendo l’ATP 500 a San Pietroburgo, in Russia.

Uno dei nuovi membri della top 10 ha approfittato del momento per lasciare un elogio a Rafael Nadal.

“Nadal è il più grande sportivo della storia. Non riesco nemmeno a immaginare come possa fare quello che sta facendo. Il fatto che sia stato mentalmente molto forte durante tutta la sua carriera mi sembra impossibile. Tutti i giocatori, compresi Roger Federer e Novak Djokovic, hanno avuto periodi in cui sono stati mentalmente più fragili e hanno sentito che a un certo punto potevano essere sconfitti”.

Andrey Rublev rivela anche il punto più importante, dal suo punto di vista, per Rafa Nadal di rimanere alla ribalta:

“Rafa è l’unico che, che stia bene o meno, trova sempre un modo per vincere. Se prendiamo in considerazione altri importanti riferimenti nelle loro discipline (non solo il tennis) ci rendiamo conto che tutti hanno alti e bassi, ma Rafael compete sempre allo stesso modo”.