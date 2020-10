Alex De Minaur è il campione della terza edizione del torneo di esibizione Ultimate Tennis Showdown (Video)

Alex De Minaur, appena ventunenne e attualmente numero 29 della classifica mondiale, punta a chiudere la stagione 2020 in alto dopo la grande prestazione degli US Open dove ha raggiunto il primo quarto di finale in cariera in un torneo del Grand Slam – e una stagione sul rosso però al di sotto delle aspettative.

Prima di gareggiare nell’ATP 250 di Anversa, dove è uno dei favoriti per il titolo, l’australiano ha vinto la terza edizione dell’ Ultimate Tennis Showdown – un torneo di esibizione promosso da Patrick Mouratoglou – che è stato organizzato proprio nella stessa sede del torneo belga. In finale, ha sconfitto il semifinalista dell’UTS 1 e 2 Richard Gasquet per 3-1.