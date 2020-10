Challenger Istanbul: Il tabellone principale. Due azzurri al via

Challenger Istanbul CH | Cemento | $104.160

(1) Martinez, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Marchenko, Illya vs Klizan, Martin

Marcora, Roberto vs (8) Safwat, Mohamed

(3) Daniel, Taro vs Qualifier

Stakhovsky, Sergiy vs Clarke, Jay

Ofner, Sebastian vs (WC) Ilhan, Marsel

(WC) Celikbilek, Altug vs (6) Giustino, Lorenzo

(5) Jung, Jason vs Istomin, Denis

Safiullin, Roman vs Polansky, Peter

Gomez, Emilio vs Janvier, Maxime

Bonzi, Benjamin vs (4) Donskoy, Evgeny

(7) Ivashka, Ilya vs (WC) Kirkin, Ergi

Benchetrit, Elliot vs Ilkel, Cem

Ferreira Silva, Frederico vs Popko, Dmitry

Ymer, Elias vs (2) Munar, Jaume