Lorenzo Musetti non avrà una wild card ad Anversa

Lorenzo Musetti, appena fresco della prima semifinale in carriera nel circuito maggiore e primo 2002 a farlo, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa in programma la prossima settimana.

Vedremo se l’azzurro riuscirà ad arrivare ad Anversa in tempo per i nuovi protocolli sanitari che ci sono in quel paese.

inviti anche al giocatore di casa Kimmer Coppejans e all’americano Tommy Paul, che però è entrato nel main draw direttamente nel pomeriggio di oggi.

Aggiornamento: Abbiamo contattato una persona presente nell’organizzazione del torneo di Anversa che ci ha comunicato che la wild card era nei loro piani ma le difficoltà del momento rendono impossibile l’invito.

Sono confermate le restanti due wild card, ma dopo che Paul è entrato in tabellone ci sono due posti liberi.

Ci scusiamo con i nostri utenti.

(Clicca per vedere l'entry list) Antwerp (ATP) Inizio torneo: 19/10/2020 | Ultimo agg.: 16/10/2020 20:38 Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 15/10/20 - Special Exempts: 0/0) 8. Berrettini

Berrettini 12. Goffin

Goffin 14. Rublev

Rublev 15. Fognini

Fognini 16. Khachanov

Khachanov 18. Carreno Busta

Carreno Busta 19. Dimitrov

Dimitrov 20. Raonic

Raonic 22. Garin

Garin 24. Lajovic

Lajovic 27. de Minaur

de Minaur 29. Fritz

Fritz 30. Ruud

Ruud 33. Basilashvili

Basilashvili 34. Evans

Evans 35. Nishikori

Nishikori 36. Opelka

Opelka 41. Humbert

Humbert 44. Ramos-Vinolas

Ramos-Vinolas

Alternates 1. Gasquet (49)

Gasquet (49) 2. Andujar (50)

Andujar (50) 3. Bedene (55)

Bedene (55) 4. Bublik (56)

Bublik (56) 5. Lopez (57)

Lopez (57) 6. Verdasco (58)

Verdasco (58) 7. Paul (59)*pr

Paul (59)*pr 8. Fucsovics (61)

Fucsovics (61) 9. Johnson (62)

Johnson (62) 10. Chardy (64)

Chardy (64) 11. Berankis (65)

Berankis (65) 12. Koepfer (66)

Koepfer (66) 13. Tiafoe (67)

Tiafoe (67) 14. Londero (68)

Londero (68) 15. Davidovich Fo (69)

Davidovich Fo (69) 16. Moutet (70)

Moutet (70) 17. Norrie (71)

Norrie (71) 18. Djere (72)

Djere (72) 19. Travaglia (73)

Travaglia (73) 20. Sinner (74)

Sinner (74)