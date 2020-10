Lorenzo Musetti supera in due set Hanfmann, sfiderà Djere nella sua prima semifinale ATP

Il treno di Lorenzo Musetti continua a correre veloce e sicuro sulla terra del Forte Village in Sardegna. Il carrarino oggi ha giocato un’altra grande partita, superando in due set il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 6-2 6-4. Musetti dopo aver infranto il record di primo nella sua classe 2002 a raggiungere i quarti in un torneo ATP, diventa il primo semifinalista. Domani sfiderà per un posto in finale l’esperto Laslo Djere, tennista molto quotato sulla terra battuta soprattutto per eventi ATP 250/500.

Musetti oggi è partito fortissimo: doppio break e via avanti 4-0, con un tennis consistente ed esplosivo in ogni situazione di gioco. Senza concedere alcuna palla break, chiude il primo set 6-2.

Nel secondo, il suo tennis si inceppa, mentre il tedesco cresce nella spinta e sbaglia meno, governando di più lo scambio con i suoi colpi dal centro del campo. Perde due volte il servizio l’azzurro, con due turni di battuta molto combattuti (capitola alla quinta palla break nel quarto game). Sotto 0-4, tutti pensano già al terzo set, ma invece Musetti è bravissimo a restare in partita, approfittando anche di un piccolo calo nella spinta di Hanfmann, che poi chiederà l’intervento del medico per un problema alla coscia.

Qua viene fuori la classe di Lorenzo, la capacità di non staccare la spina mentalmente dal set, anche se pareva compromesso. Strappa una volta il servizio al tedesco, ritrova precisione col diritto e col rovescio trova alcune accelerazioni micidiali. Inoltre gioca di più il back, con la palla bassa che è spesso mal rigiocata Yannick. Da 0-4, in un amen Musetti strappa due volte il servizio al rivale, andandosi a prendere i punti con forza e classe. Sul 4-4, ormai l’inerzia è tutta dalla parte dell’azzurro, mentre il tedesco ora pare in difficoltà negli spostamenti, tanto da cercare di accorciare gli scambi e forzando troppo.

Musetti strappa il servizio a zero nel nono gioco, e va a servire per il match sul 5-4. Non trema, con sicurezza e servendo bene chiude il set ed il match 6-4.

Un’altra grande prova di tennis e di maturità per Lorenzo, che con questa vittoria strappa un nuovo best ranking e soprattutto continua la sua crescita impetuosa verso la top 100 ATP.