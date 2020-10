Il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy in difficoltà dopo il coprifuoco in Francia

Il Masters 1000 di Parigi Bercy è chiaramente minacciato dal coprifuoco dichiarato da Emmanuel Macron poche ore fa, rendendo impossibile qualsiasi attività non essenziale tra le 21 e le 6 del mattino per le prossime settimane.

Il torneo si svolgerà dal 31 ottobre all’8 novembre ed era stato già stabilita la presenza di 1.000 persone al giorno. Tuttavia, lo sport è sacro in Francia e quindi è prevista un’esenzione per le attività sportive professionistiche, a condizione che siano praticate a porte chiuse.

Tenendo presente che, storicamente, la sessione notturna del torneo parigino inizierà alle 19:30, dovranno riorganizzare i loro orari per non violare questa regola. La previsione più ottimistica sarà quella di anticipare l’inizio della giornata e di abolire la sessione notturna, mentre la più pessimistica è la cancellazione del torneo se le condizioni della pandemia peggioreranno, anche se questo non è qualcosa che la Federazione Francese di Tennis sta considerando dopo tutti gli sforzi economici investiti.