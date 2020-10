ATP Sardegna: Parlano Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Musetti ” Abbiamo fatto tutti i controlli e siamo risultati tutti negativi e quindi secondo il protocollo abbiamo avuto la possibilità di giocare” (con il programma di domani)

Queste le dichiarazioni dei giocatori italiani ai microfoni di SuperTennis impegnati nel torneo ATP 250 di Sardegna in corso di svolgimento a Santa Martherita di Pula.

Lorenzo Musetti : “Sapevo che non sarebbe stato un match facile perché lui è un caro amico. C’era molto vento e le condizioni erano difficili ma credo di aver disputato una partita perfetta dal punto di vista tattico. Ho giocato tante variazioni che a lui danno fastidio.

Abbiamo fatto tutti i controlli e siamo risultati tutti negativi e quindi secondo il protocollo abbiamo avuto la possibilità di giocare. Il prossimo ostacolo? Beh, anche Hanfmann è in forma, sarà un avversario ostico. A Todi ci ho perso giocando abbastanza bene. Ma mi sento in fiducia: speriamo di prenderci la rivincita”.

Marco Cecchinato : “Oggi le condizioni erano davvero complicate, e poi lui è uno duro da battere. Sono entrato in campo sapendo che mi giocavo tanto: ho cercato di rimanere concentrato, anche quando mi sono fatto rimontare dal 5-2 nel primo set. Non mi aspettavo di rientrare così in fretta in top-100: in questi ultimi mesi ho lavorato tanto con Massimo Sartori e spero di poter chiudere al meglio questa stagione complicata”.

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jiri Vesely vs Laslo Djere

2. [WC] Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann

3. [4] Albert Ramos-Vinolas vs [WC] Marco Cecchinato

4. [LL] Danilo Petrovic vs Federico Delbonis (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez