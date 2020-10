Nuove regole anti-coronavirus

Dopo il nuovo DPCM di ieri, le manifestazioni sportive italiane, comprese quelle tennistiche, devono sottostare a nuove disposizioni.

In particolare c’è il divieto di assembramenti statici ( pubblico) superiore al 15% della capienza fino a un massimo di 1000 persone, per eventi all’aperto ( torneo di Forte village attualmente in corso ), e di 200 persone per eventi che vengono svolti al chiuso ( prossimo torneo Challenger di Parma ).

Ogni atleta proveniente dall’estero in particolare da Paesi a rischio, può partecipare a tali manifestazioni sportive purché sia risultato negativo a un qualsiasi test per coronavirus (antigenico, molecolare) nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

Un Grazie a Mandrake