ATP Sardegna: I risultati completi del Day 2. Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato al secondo turno. Eliminato Andreas Seppi. Fuori Mager e Zeppieri

Nulla da fare per Andreas Seppi, n.102 del ranking, battuto 75 76(6), dopo quasi due ore di lotta, dall’argentino Federico Delbonis, n.78 ATP nel primo turno del torneo ATP 250 di Sardegna.

I due nel primo set lottano spalla a spalla fino al 5 pari: da registrare due palle-break non sfruttate dall’altoatesino (secondo ed ottavo gioco), una non trasformata invece dall’argentino nel quinto gioco.

Sul 5 pari Delbonis gioca un buon game di risposta e sfrutta la palla break e poco dopo vince il set per 7-5. L’equilibrio continua anche nella seconda frazione dove Seppi annulla però una palla-break nel settimo game. Stavolta a decidere è il tie-break: Delbonis scatta 2-0, Seppi lo riagguanta e passa a condurre 5-3 ma l’argentino infila tre punti consecutivi (complici due righe prese con altrettanti diritti vincenti), fallisce il primo match-point sul 6 a 5 ma non il secondo chiudendo la partita per 8 punti a 6.

Buona la prima per Lorenzo Sonego nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula.

Sonego, n.42 ATP (best ranking proprio questa settimana) e quinto favorito del seeding, reduce dagli ottavi al Roland Garros, si è aggiudicato per 62 76(4), in un’ora e 39 minuti, il derby tricolore con Giulio Zeppieri, n.317 ATP, in gara con una wild card, al suo primo match in carriera in un main draw ATP.

Al secondo turno Sonego troverà il ceco Jiri Vesely, n.67 del ranking.

Nel secondo derby di giornata Marco Cecchinato, n.103 ATP, in gara con una wild card, si è imposto in rimoonta 57 76(7) 62, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, su Gianluca Mager, n.91 ATP, finalista a febbraio a Rio de Janeiro, dopo aver annullato un match-point nel tie-break del secondo set.

Giovedì Cecchinato si giocherà un posto nei quarti con lo statunitense Tommy Paul, 23enne di Voorhees, New Jersey, n.58 ATP.

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – 1° Turno

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [5] Lorenzo Sonego vs [WC] Giulio Zeppieri



3. Gianluca Mager vs [WC] Marco Cecchinato



4. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Fabio Fognini / Lorenzo Musetti (non prima ore: 15:00)



SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Jozef Kovalik vs [6] Pablo Andujar



2. Roberto Carballes Baena vs [Q] Federico Coria



3. Laslo Djere vs [Q] Sumit Nagal



1. [Alt] Albert Ramos-Vinolas/ David Vega Hernandezvs [3] Marcus Daniell/ Philipp Oswald

2. [WC] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara



3. Andre Goransson / Jiri Vesely vs Tommy Paul / Frances Tiafoe



4. Artem Sitak / Igor Zelenay vs Pablo Andujar / Pablo Cuevas