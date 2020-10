ATP Sardegna: Andrea Pellegrino vince la prima partita in carriera nel circuito maggiore. Stefano Travaglia manca due match point e poi si ritira

Andrea Pellegrino ha conquistato questo pomeriggio il primo successo in carriera nel circuito maggiore dopo aver battuto Stefano Travaglia con il punteggio di 4-6 7-6(7) 3-0 ritiro del giocatore di Ascoli Piceno nel primo turno del torneo ATP 250 di Sardegna.

Ora Pellegrino sfiderà al secondo turno in un derby tutto italiano Lorenzo Musetti.

Da segnalare che Travaglia dopo aver vinto il primo set per 6 a 4 è stato avanti nel secondo set per 5 a 2, con due break, ma qui ha subito la rimonta di Pellegrino che per la verità non ha fatto molto ma è stato Stefano a sbagliare l’impossibile (per la verità anche nel primo set era stato molto falloso).

Nel tiebreak Travaglia mancava due palle match, troppo morbido da fondo campo e cedeva la frazione poi per 9 punti a 7.

Nel terzo set Stefano perdeva la testa e sotto per 0 a 2, 0-40 e servizio a disposizione, prima scaraventava le palline poi serviva la prima da sotto e la seconda pure puntando proprio verso Pellegrino poi rompeva la panca e chiamava il fisioterapista e gli diceva che aveva dolore e si voleva ritirare, ingiustificabile questo comportamento per un professionista del suo livello.