Il Coronavirus mette a dura prova il circuito Juniores: cancellati 24 tornei in programma nelle prossime 2 settimane

L’International Tennis Federation (ITF) ha aggiornato il calendario relativo ai prossimi tornei del circuito Juniores. Nelle ultime due settimane di ottobre si registrano ben ventiquattro eventi cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ultimo torneo italiano del circuito U18 è in corso di svolgimento in questi giorni a Pescara, mentre a partire da lunedì prossimo le migliori racchette del panorama giovanile mondiale saranno impegnate in particolare nel torneo G1 di Plovdiv (Bulgaria) e nel pari categoria di Villena (Spagna).

TORNEI JUNIORES IN PROGRAMMA –

Settimana del 19 ottobre: J4 Overath (Germania), J4 Atlanta (Stati Uniti), J5 Limassol (Cipro), J3 Istanbul (Turchia), J4 Yerevan (Armenia), J5 Nastola (Finlandia), J5 Nonthaburi (Thailandia), J5 Portimao (Portogallo), J5 Sfax (Tunisia), J1 Plovdiv (Bulgaria), J5 Porec (Croazia), J5 Budapest (Ungheria)

Settimana del 26 ottobre: J5 Siauliai (Lituania), J4 Orlando (Stati Uniti), J5 Andong (Corea del Sud), J3 Istanbul (Turchia), J5 Kazan (Russia), J1 Villena (Spagna), J5 Budapest (Ungheria)

TORNEI JUNIORES CANCELLATI –

Settimana del 19 ottobre: J5 Isa Town (Bahrein), J5 Dakar (Senegal), J5 Minsk (Bielorussia), ITF World Tour Finals (Cina), J5 Gaborone (Botswana), J5 Rabat (Marocco), J5 Bridgetown (Barbados), J5 Tegucigalpa (Honduras), J2 Nagoya (Giappone), J5 Saint Paul (Francia), J1 Sanxenxo (Spagna), J2 Neuquen (Argentina)

Settimana del 26 ottobre: J5 Città del Messico (Messico), J2 Chuncheon (Corea del Sud), J5 Saint Denis (Reunion), J4 Gaborone (Botswana), J5 Dakar (Senegal), J4 Doha (Qatar), J5 Isa Town (Bahrein), J5 Causeway Bay (Hong Kong), J3 Saint Cyprien (Francia), J3 Novokuznetsk (Russia), J4 Tampere (Finlandia), J4 Woodbridge (Canada)