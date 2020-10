Rafael Nadal dopo la vittoria al Roland Garros: “Vincere qui significa tutto per me. Potrei non giocare più nel 2020. Martedì prenderò una decisione”

Rafael Nadal, numero due al mondo, ha vinto il suo 20° titolo del Grand Slam questa domenica a 34 anni, vincendo il Roland Garros per la 13° volta in carriera. Lo spagnolo ha vinto in maniera netta contro Novak Djokovic in una finale a senso unico.

“È stato un anno molto difficile, ma vincere qui significa tutto per me. Naturalmente ho pensato al record di Roger, ma questo alla fine non mi interessa molto. Ci penserò dopo. Per me oggi contava vincere il Roland Garros, che per me è il torneo più importante del mondo. Non sono stupido, ma non sono felice come al solito vista la situazione che il mondo sta affrontando, ma sono soddisfatto di quello che ho ottenuto”.

Nadal confessò che, date le circostanze, questa è stata una delle vittorie più belle ottenute qui a Parigi. “È uno dei titoli del Roland Garros che mi da maggiore soddisfazione, date le circostanze. Le condizioni erano terribili per me, ma ho giocato molto bene proprio quando ne avevo più bisogno”.

“Non so ancora se andrò alle Finals ATP e se giocherò di nuovo nel 2020. Viviamo in un momento molto difficile e sappiamo che alla fine dell’anno dovremo andare in Australia molto prima del solito a causa della quarantena obbligatoria, quindi dovrò prendere decisioni intelligenti che non compromettano il mio futuro”.

Nadal insiste che la decisione sarà presa nei prossimi giorni. “Parlerò con la mia famiglia, con il mio team tecnico e prenderemo la migliore decisione possibile. In linea di principio martedì prenderò una decisione definitiva”.