Roger Federer si congratula con Rafael Nadal: ” Vincere 13 volte il Roland Garros è una delle più grandi imprese nello sport”

Roger Federer non è più solo in vetta alla classifica dei più vincenti di sempre nei tornei del Grand Slam. Da oggi Rafael Nadal è con lui a quota 20 trionfi come l’elvetico, che non ha perso tempo per fare i complimenti al campione di Manacor: “È un vero onore per me congratularmi con lui per la sua 20a vittoria del Grande Slam”.

“Vincere 13 volte il Roland Garros è una delle più grandi imprese nello sport.

Ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa come persona e come campione. Essendo il mio più grande rivale da molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori.

Spero che 20 sia per entrambi solo un altro passo nel nostro viaggio.