Roland Garros: Rafael Nadal domina Novak Djokovic e conquista il 13 esimo titolo a Parigi e il 20 esimo dello Slam (con il video della finale)

Rafael Nadal è ancora una volta il Campione di Parigi.

Nell’ultimo atteso atto del Roland Garros, lo spagnolo ha spazzato via senza troppi complimenti Novak Djokovic in tre set, 6-0 6-2 7-5. Con l’incredibile 100a vittoria in 102 partite disputate sulla terra parigina, il mancino di Manacor si è assicurato il torneo per la 13a volta, agganciando Roger Federer a quota 20 Slam nella classifica di tutti i tempi.

Nel suo inedito formato autunnale, la finale dell’ultimo Slam stagionale era iniziata sotto i migliori auspici in termini di spettacolo, con i due capofila del circuito a rispondersi colpo su colpo nei primi giochi. Il break in apertura dell’iberico è però stato preludio alla sua dirompente cavalcata verso il trionfo, con il serbo a salvare il servizio solo in avvio di secondo set. Anche nella seconda frazione non c’è tuttavia stata partita e Nole è apparso poco determinato.

Nel terzo e decisivo parziale, il 33enne di Belgrado è finalmente apparso più propositivo, insidiando il mancino di Manacor che ha perso per la prima volta il servizio nel sesto gioco. Djokovic si è solo illuso di poter tornare in partita, prima di vanificare tutto con un mortale doppio fallo nell’undicesimo gioco, che ha spalancato le porte del successo a Nadal.