ATP Sardegna: Il programma di Lunedì 12 Ottobre. In campo anche Lorenzo Musetti e il derby tra Pellegrino e Travaglia

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jiri Vesely vs Kamil Majchrzak

2. [8] Pablo Cuevas vs [WC] Lorenzo Musetti

3. [Q] Andrea Pellegrino vs Stefano Travaglia

4. [Q] Jozef Kovalik vs [6] Pablo Andujar (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Marco Cecchinato / Andreas Seppi vs [2] John Peers / Michael Venus

2. [LL] Andrej Martin vs [7] Tommy Paul (non prima ore: 13:00)