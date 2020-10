Jannik Sinner: “Nadal ha l’esperienza, sa come cambiare il gioco. Con Rafa giochi tante partite in una”

Jannik Sinner ha parlato al Festival dello Sport della Gazzetta dello Sport raccontando alcune cose:

“All’inizio non volevo partire per andare a Kitzbuehel, non mi sentivo davvero pronto. Alla fine però sono andato, ho iniziato prendere confidenza. Ho cercato di trovare cose positive nelle sconfitte e mi sono sentito sempre meglio su terra”.

La sfida con Nadal? “Sì, ho avuto delle ottime chance sia nel primo che nel secondo set. Abbiamo entrambi dei colpi che possono dare fastidio, ma lui ha l’esperienza, sa come cambiare il gioco. Con Rafa giochi tante partite in una”.

“Sono giovane, ho tempo per migliorare. Inizialmente diventare il numero uno al mondo appare solo come un sogno, poi però pian piano prendi fiducia. Io lavoro per questo, e ho fiducia nei miei colpi e nel mio tennis”.