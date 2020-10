ATP Sardegna: Il tabellone principale. Fabio Fognini n.1 del seeding già al secondo turno

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345

(1/WC) Fognini, Fabio vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Qualifier/Lucky Loser

Seppi, Andreas vs Delbonis, Federico

Qualifier/Lucky Loser vs (6) Andujar, Pablo

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Moutet, Corentin vs Tiafoe, Frances

Mager, Gianluca vs (WC) Cecchinato, Marco

Qualifier/Lucky Loser vs (7) Paul, Tommy

(8) Cuevas, Pablo vs (WC) Musetti, Lorenzo

Qualifier/Lucky Loser vs Travaglia, Stefano

Caruso, Salvatore vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Sonego, Lorenzo vs (WC) Zeppieri, Giulio

Vesely, Jiri vs Majchrzak, Kamil

Djere, Laslo vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (2) Lajovic, Dusan