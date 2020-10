Roland Garros: Il programma di Sabato 10 Ottobre. E’ il giorno della finale femminile. Ci sono anche le finali italiane del doppio Junior

Court Philippe-Chatrier – Ore: 15:00

Iga Swiatek vs Sofia Kenin

Bruno Soares / Mate Pavic vs Andreas Mies / Kevin Krawietz

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Joachim Gerard vs Alfie Hewett

Dylan Alcott vs Andy Lapthorne

Aniek Van koot / Diede De groot vs Jordanne Whiley / Yui Kamiji

Court 14 – Ore: 11:00

Dominic Stephan Stricker vs Leandro Riedi

Alina Charaeva vs Elsa Jacquemot

Natan Rodrigues / Bruno Oliveira vs Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli

Court 13 – Ore: 11:00

Diana Shnaider / Maria Bondarenko vs Lisa Pigato / Eleonora Alvisi